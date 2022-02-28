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Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале средняя цена реализации видеокарты достигла $1031
AMD демонстрирует очевидные успехи в борьбе с NVIDIA.
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Представители ресурса 3DCenter.de обогатили статистику агентства Jon Peddie Research собственными аналитическими выкладками. В четвёртом квартале партнёры AMD и NVIDIA сообща поставили 13,1 млн видеокарт на общую сумму $13,5 млрд. В количественном выражении AMD контролировала 23% рынка, NVIDIA удерживала 77%, но тенденция к укреплению позиций первой прослеживается с четвёртого квартала 2020 года.

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Источник изображения: 3DCenter

Характерно, что в четвёртом квартале NVIDIA последовательно увеличила объёмы поставок настольных видеокарт только на 0,5%, тогда как AMD смогла нарастить поставки на 12,4%. По всей видимости, последняя располагала большими резервами для такого шага, тогда как NVIDIA работала на пределе возможностей. Общее количество отгруженных видеокарт в четвёртом квартале выросло на 3% в последовательном сравнении и на 29,5% в годовом.

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Немецкие коллеги не только определили, что средняя цена реализации видеокарты в четвёртом квартале достигла $1031, но и предположили, что криптовалютный бум поднял объёмы реализации видеокарт примерно на 3 млн штук относительно нормального уровня. Спрос всё равно не удовлетворяется в полной мере, и для его насыщения потребуется ещё не один квартал, поэтому даже если майнеры сократят свои потребности в закупке игровых видеокарт, то рынок стабилизируется не моментально. Кстати, средняя цена в $1031 отнюдь не является максимальной в ретроспективе ближайших пяти кварталов. Ранее она уже достигала $1077 и $1051, так что в прошлом квартале даже наблюдалось некоторое снижение.

#amd #nvidia #аналитика #видеокарты
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