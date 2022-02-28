Реструктуризации, по его словам, лучше не препятствовать.

В конце следующего месяца на собрании акционеров Toshiba будет обсуждаться вопрос о реструктуризации бизнеса, подразумевающий разделение корпорации на две части. В интервью Bloomberg генеральный директор Toshiba Сатоси Цунакава (Satoshi Tsunakawa) предостерёг инвесторов от продавливания решения о приватизации компании, в котором заинтересованы некоторые активисты.

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Источник изображения: Bloomberg

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По его словам, существует целый ряд рисков, одним из которых является возможность сокращения штата Toshiba после приватизации. Кроме того, в статусе частной компании корпорация может лишиться государственных контрактов, включая оборонные и относящиеся к сфере ядерной энергетики. Если инвесторы выкупят акции Toshiba на заёмные средства, то в сфере необходимости сокращения затрат могут пострадать исследования и разработки, как опасается нынешнее руководство компании. Наконец, сам процесс приватизации может растянуться и сдержать тем самым развитие бизнеса компании.