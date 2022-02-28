Встреча руководства Intel с инвесторами произвела на них отрезвляющее впечатление, после чего курс акций компании продолжил снижение, с начала года он уже упал на 7,36%. Судя по информации, приведённой в обязательных для таких случаев отчётах, недавно свой пакет акций увеличили генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) и председатель совета директоров Ишрак Омар (Ishrak Omar).
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Если первый купил 5600 акций Intel впервые с 26 октября прошлого года, то второй приобрёл 11 025 акций впервые с первого ноября прошлого года. С точки зрения инвестиционной логики, момент для покупки акций наступил удачный, поскольку их курсовая стоимость достигла 52-недельного минимума на отметке $47,69. В то же время, покупка акций руководством в столь непростой для компании период должна демонстрировать его уверенность в улучшении финансового положения Intel в среднесрочной перспективе.