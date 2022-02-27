В поле зрения Reuters попала переписка Илона Маска (Elon Musk) и украинского вице-премьера Михайло Фёдорова. Последний обратился к главе Starlink с просьбой обеспечить территорию страны покрытием спутникового интернета, который до сих пор её гражданам на коммерческой основе не предлагался.
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Американский миллиардер положительно ответил на это предложение, заявив об активации работы спутникового интернета Starlink на территории Украины, а также готовности поставить достаточное количество терминалов связи. Группировка спутников Starlink по состоянию на начало февраля насчитывала более 2000 космических аппаратов, но непосредственно обеспечением связи с наземными объектами занимались лишь три из каждых четырёх. В дальнейшем Starlink рассчитывает увеличить эту группировку в десять раз как минимум, поэтому доступ к услугам связи пока предоставляется ограниченному количеству клиентов.
В середине января Маск аналогичным образом предоставил 50 терминалов связи Королевству Тонга в Тихом океане, которое пострадало от разрушительного цунами. Глава Tesla и SpaceX также жертвует серьёзные суммы на благотворительность, помогая жертвам стихийных бедствий не только «в натуральной форме».