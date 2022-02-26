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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сила Xilinx: у компании AMD появится больше средств для возврата инвесторам
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Эксперты Bernstein заявили, что принятое недавно руководством AMD решение потратить ещё $8 млрд на выкуп собственных акций было закономерным, и успешно завершённая сделка с Xilinx в целом позволит компании увеличить свой свободный денежный поток, который и будет использоваться для финансирования подобных действий.

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Источник изображения: AMD

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Эксперты Bernstein подняли прогноз по курсу акций AMD до $150. По их мнению, после сделки с Xilinx компания сможет сгенерировать до $6 млрд свободных денежных средств в чистом виде по итогам текущего года, и около $7 млрд по итогам следующего. Этого вполне хватит не только для стабильного развития бизнеса, но и для возврата средств инвесторам через выплату дивидендов и выкуп акций с рынка. Кроме того, часть полученных средств можно будет направить на приобретение необходимых активов.

#amd #аналитика #финансы
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