Выступающий под шведским флагом энтузиаст Rauf нашёл удачное сочетание компонентов, которое продвинуло его на вершину мирового рейтинга 3DMark11 Performance с результатом 78 509 баллов. Компанию видеокарте AMD Radeon RX 6900 XT составил центральный процессор Intel Core i9-12900K, оба компонента охлаждались при помощи жидкого азота.
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Частоты видеокарты удалось повысить до 3075/19040 МГц, а центральный процессор на частоте 6903 МГц сохранил активность восьми ядер серии P и шестнадцати потоков. Как признался автор эксперимента, для разгона графического процессора он использовал модуль EVC2, позволяющий реализовать внешнее управление питанием. В качестве операционной системы применялась Microsoft Windows 11, а номинальная мощность блока питания Super Flower составила 2000 Вт.