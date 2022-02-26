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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новейший Intel Core i9-12900KS показал свои возможности в Geekbench
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Принцип «процессорной селекции» используется компанией давно, и в рамках семейства Alder Lake-S должен позволить ей выпустить процессор Core i9-12900KS, обладающий повышенными номинальными частотами. По сравнению с Core i9-12900K, базовая частота должна вырасти с 3.2 до 3.4 ГГц, а максимальная – с 5.2 до 5.5 ГГц. В базе данных Geekbench 5 новинка уже отметилась в сочетании с материнской платой ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WiFi.

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Источник изображения: Geekbench

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В данном источнике максимальная частота процессора соответствует 5.2 ГГц, но подобное упущение не столь критично. По предварительным оценкам, Core i9-12900KS оказывается примерно на 5% быстрее Core i9-12900K в однопоточном тесте, а в многопоточном преимущество достигает уже 10%. Ожидается, что в продаже новинка появится уже в начале марта.

#intel #alder lake-s #core i9-12900ks #geekbench 5
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