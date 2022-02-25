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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За 11 лет Вьетнам поставил на экспорт продукции Intel на сумму $60 млрд
И около 3 млрд компонентов.
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Тайваньское издание DigiTimes решило привести статистику, с которой глава вьетнамского представительства Intel поделился с местными СМИ. Как выясняется, за период с 2010 по 2021 годы вьетнамское предприятие Intel по тестированию и упаковке процессоров и чипсетов поставило на экспорт продукции на общую сумму $60 млрд. К концу прошлого года объёмы поставок продукции Intel местного производства достигли 3 млрд единиц.

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Источник изображения: AFP

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В 2020 году Intel экспортировала из Вьетнама продукции на сумму $13,1 млрд, что примерно соответствует 70% общей экспортной выручки технопарка в Сайгоне, где расположено предприятие Intel. В общем объёме экспорта электроники на долю компании в 2020 году пришлось 29%. Даже с учётом сложностей в работе предприятия из-за пандемии в 2021 году, вьетнамское подразделение Intel обеспечило экспортную выручку в размере $11,8 млрд по состоянию на конец ноября. Местная площадка получила от процессорного гиганта инвестиции в размере $1,5 млрд и обеспечила работой более 2700 вьетнамцев.

#intel #полупроводники #процессоры #вьетнам
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