Мировой рынок палладия на треть зависит от поставок из России.

Перебои с поставками инертных газов, необходимых для производства микросхем памяти и литографического оборудования, не являются единственной проблемой, которой озаботились участники рынка в свете активных боевых действий на территории Украины. По данным аналитиков Techcet, сейчас и без того наблюдается дефицит материалов и сырья, а в случае перебоев с поставками на украинском направлении, которое отвечает за 90 % мировых объёмов технического неона, проблемы отрасли могут только усугубиться.

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Источник изображения: TSMC

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Введение санкций против России способно вызвать перебои с поставками палладия, как считают источники, поскольку страна формирует 35% мирового рынка. Этот металл используется при производстве микросхем памяти и определённых датчиков, помимо прочего. В конечном итоге, как считают эксперты, новые трудности с поставками сырья вызовут дополнительный рост цен на полупроводниковую продукцию.