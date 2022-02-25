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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкции против России способны увеличить затраты производителей чипов
Мировой рынок палладия на треть зависит от поставок из России.
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Перебои с поставками инертных газов, необходимых для производства микросхем памяти и литографического оборудования, не являются единственной проблемой, которой озаботились участники рынка в свете активных боевых действий на территории Украины. По данным аналитиков Techcet, сейчас и без того наблюдается дефицит материалов и сырья, а в случае перебоев с поставками на украинском направлении, которое отвечает за 90 % мировых объёмов технического неона, проблемы отрасли могут только усугубиться.

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Источник изображения: TSMC

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Введение санкций против России способно вызвать перебои с поставками палладия, как считают источники, поскольку страна формирует 35% мирового рынка. Этот металл используется при производстве микросхем памяти и определённых датчиков, помимо прочего. В конечном итоге, как считают эксперты, новые трудности с поставками сырья вызовут дополнительный рост цен на полупроводниковую продукцию.

#аналитика #полупроводники #россия #украина #санкции против россии
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skydan
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Ниче страшного. Начнут практиковать импортозамещение. В том числе и газа по 2000 =)
Санкции против России способны увеличить затраты производителей чипов
Антон вырезай его
10:25
про огромный рынок ХЗ. рынок то реально маленький
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
0xffffh
10:25
братья-кетайса из под полы что-нибудь продадут, на это вся надежда ) пусть и подержанное, и в 10 раз дороже
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Полк Белок
10:25
Зелот взялся за новости по безопасности. И чсх они такие же бредовые, как и про крипту.
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