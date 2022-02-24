Это произошло в результате сделки с Intel по покупке профильного бизнеса.

Производители твердотельной памяти уже подвели финансовые итоги четвёртого квартала, и это позволяет изданию Business Korea определить расстановку сил между ними в показателях выручки. Samsung Electronics хоть и выручила по итогам четвёртого квартала $6,1 млрд, была вынуждена сократить свою долю рынка с 34,5 до 33,1%.

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Источник изображения: SK hynix

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Выручка SK hynix на рынке NAND в четвёртом квартале не превысила $2,65 млрд, что соответствует примерно 14,1% сегмента, но если учитывать перешедшее под контроль компании бывшее подразделение Intel, работающее под именем Solidigm, то доля корейской компании в итоге вырастет до 19,5%. Это уже больше, чем у Kioxia, и такая доля рынка позволяет SK hynix считаться вторым по величине производителем твердотельной памяти в мире.