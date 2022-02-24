По крайней мере, в Китае такая практика существует.

Известны случаи, когда американские производители электромобилей в случае обнаружения дефектов батарей старались ограничить максимальный процент их зарядки, но китайские автопроизводители в этом отношении продвинулись весьма существенно, как отмечает DigiTimes. Марка Weltmeister, например, в своих электромобилях после четырёх случаев возгорания в октябре 2020 года ввела программное ограничение на степень заряда батареи, в результате чего эффективная ёмкость аккумуляторов упала на 30-40%. Это даже подтолкнуло автовладельцев подать в суд на автопроизводителя.

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Источник изображения: Weltmeister

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В случае с продукцией марки Ora пробег на одном заряде был сокращён на 20%, а время зарядки увеличилось с часа до трёх или даже четырёх часов. Это тоже вынудило автовладельцев обратиться в суд с просьбой защитить права потребителей, поскольку такие методы борьбы с риском возгорания аккумуляторов значительно ухудшают свойства электромобилей.