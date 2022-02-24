Зато с более простыми изделиями проблем не будет.

Давно не секрет, что многим производителям электронных устройств и автомобилей сейчас банально не хватает примитивных компонентов, выпускаемых по зрелым техпроцессам. Поставщики уже готовы вкладывать в расширение их производства серьёзные средства – одна только TSMC рассчитывает потратить до $9 млрд по итогам текущего года на соответствующие нужды.

реклама

По мнению некоторых экспертов, цитируемых изданием Nikkei Asian Review, всё это приведёт к тому, что после 2023 года на рынке образуется избыток компонентов, выпускаемых по зрелым техпроцессам, но при этом проблема дефицита передовых чипов не будет решена.

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Освоение новых техпроцессов – удовольствие очень дорогое и требующее существенных компетенций, а позволит себе его в наше время могут только крупные игроки рынка. Их количество при этом постоянно сокращается, в результате спрос заметно превышает предложение. Вырваться из этого замкнутого круга поставщикам передовых чипов в ближайшие годы будет непросто, как считают эксперты.