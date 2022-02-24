Давно не секрет, что многим производителям электронных устройств и автомобилей сейчас банально не хватает примитивных компонентов, выпускаемых по зрелым техпроцессам. Поставщики уже готовы вкладывать в расширение их производства серьёзные средства – одна только TSMC рассчитывает потратить до $9 млрд по итогам текущего года на соответствующие нужды.
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По мнению некоторых экспертов, цитируемых изданием Nikkei Asian Review, всё это приведёт к тому, что после 2023 года на рынке образуется избыток компонентов, выпускаемых по зрелым техпроцессам, но при этом проблема дефицита передовых чипов не будет решена.
Освоение новых техпроцессов – удовольствие очень дорогое и требующее существенных компетенций, а позволит себе его в наше время могут только крупные игроки рынка. Их количество при этом постоянно сокращается, в результате спрос заметно превышает предложение. Вырваться из этого замкнутого круга поставщикам передовых чипов в ближайшие годы будет непросто, как считают эксперты.