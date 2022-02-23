Графика RDNA 2, сопоставимая с Radeon RX 6600 XT, там уже есть.

После прошлогоднего рестайлинга электромобили Tesla Model S и Model X оснащаются бортовой системой на основе дискретного графического процессора AMD Navi 23 с архитектурой RDNA 2, позволяющего запускать довольно требовательные игры. Теперь Илон Маск (Elon Musk) ставит перед своими подчинёнными задачу добиться совместимости данной платформы с большинством игр из каталога Steam. По крайней мере, в долгосрочной перспективе этой цели нужно будет достигнуть.

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Источник изображения: Tesla

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Не так давно, напомним, Tesla была вынуждена заблокировать возможность запуска игр на центральной консоли своих электромобилей во время движения, поскольку американские регуляторы сочли это угрозой для безопасности. Руководство Tesla считает, что по мере автоматизации самого вождения необходимо развивать развлекательные функции бортовой системы электромобиля, поскольку водитель и пассажиры смогут интереснее проводить время в пути.