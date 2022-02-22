Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупные кристаллы Intel Sapphire Rapids изготовлены так, чтобы снизить уровень брака
Заложена определённая избыточность.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Изучение презентаций Intel для ISSCC 2022 позволило представителям ресурса HardwareLUXX разобраться в особенностях компоновки серверных процессоров Sapphire Rapids, которые будут выпускаться по технологии Intel 7, ранее относившейся к поколению 10-нм техпроцессов.

реклама

Источник изображения: Intel, HardwareLUXX

На одной подложке расположатся по два сдвоенных кристалла, площадь каждой секции не превысит 400 кв.мм, но в совокупности она достигнет 1600 кв.мм, которых нельзя было бы достичь в условиях монолитной компоновки. Кристаллы сообщаются между собой при помощи подложки EMIB, для прочих компонентов системы такие процессоры являются условно монолитными с точки зрения организации обмена данными. Каждый кристалл насчитывает от 11 до 12 млрд транзисторов.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Компания Intel также пошла на определённую хитрость, учитывая высокий уровень брака при производстве столь крупных кристаллов. Часть функциональных блоков, относящихся к операциям ввода и вывода, на кристалле неоднократно дублируется. Это позволяет в случае проявления дефектов литографического производства восстановить функционирование до 74% площади кристалла. «Запасные» области кристалла просто не используются в обычных условиях, когда их не поражают дефекты.

#intel #xeon #sapphire rapids
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 2025 году TSMC, Intel и Samsung освоят 2-нм технологию или её аналоги
Пятёрка крупнейших заказчиков TSMC полностью выкупила квоты на техпроцессы тоньше 7 нм
Intel поделилась новыми подробностями о компоновке ускорителей Ponte Vecchio
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
9
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
56
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
136
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
13
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
6
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
3
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
3

Сейчас обсуждают

Infinity78
12:14
плохо - отводом тепла. Экономят они на этом.
К 2025 году TSMC, Intel и Samsung освоят 2-нм технологию или её аналоги
Infinity78
12:10
где обосрут ферму? или остужать будут поливая мочой?
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
HREN
12:08
Честно говоря, статья не очень. В Москве полно в НАЛИЧИИ креплений под Магнитьюд 1200-1700 оригинальных от ЕК. И главное было - что с эффективностью, т.к. старый магнитьюд был (если забыть о цене) сам...
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
swr5
12:07
я понимаю, еще саму новость не читать, но заголовок то хоть можно осилить.
В мае европейские чиновники в очередной раз обсудят меры по стимулированию технологической сферы
Infinity78
12:01
господи, вам занятся нечем, некрофилите и мазохистничаете. Помойку какую-то разгоняют, квартиру ей обогревают, миллион вертушек шумит, как апач в атаке. Питалово, бедное, плачет. Вся эта помойка давно...
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Радик
12:00
прохожу lichess. сюжет так себе, но механики интересные.
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
Алексей Д
11:59
чего несешь? зыбыл в каком мы году живем? уже 22-й год, какие 2к, они закончились уже лет 5 назад вместе с 4-х ядерными смартфонами ))))) телики уже 120гц вовсю продают, не говоря уже о мониторах 240Г...
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
Сильвестр с талоном
11:58
А что не так с хорайзен? Я залетел недавно, игра топ по графике, по сюжету не скажу, еще не прошел....
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Keks789
11:57
вспомнил про китайские ватты 😂
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
Михаил Авраменко
11:56
Визг засчитан. Продолжай гореть от злости, меня это очень радует.
Известный майнер оборудовал бесшумный криптобалкон из 24 видеокарт GeForce RTX 3080/Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем