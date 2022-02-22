Заложена определённая избыточность.

Изучение презентаций Intel для ISSCC 2022 позволило представителям ресурса HardwareLUXX разобраться в особенностях компоновки серверных процессоров Sapphire Rapids, которые будут выпускаться по технологии Intel 7, ранее относившейся к поколению 10-нм техпроцессов.

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Источник изображения: Intel, HardwareLUXX

На одной подложке расположатся по два сдвоенных кристалла, площадь каждой секции не превысит 400 кв.мм, но в совокупности она достигнет 1600 кв.мм, которых нельзя было бы достичь в условиях монолитной компоновки. Кристаллы сообщаются между собой при помощи подложки EMIB, для прочих компонентов системы такие процессоры являются условно монолитными с точки зрения организации обмена данными. Каждый кристалл насчитывает от 11 до 12 млрд транзисторов.

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Компания Intel также пошла на определённую хитрость, учитывая высокий уровень брака при производстве столь крупных кристаллов. Часть функциональных блоков, относящихся к операциям ввода и вывода, на кристалле неоднократно дублируется. Это позволяет в случае проявления дефектов литографического производства восстановить функционирование до 74% площади кристалла. «Запасные» области кристалла просто не используются в обычных условиях, когда их не поражают дефекты.