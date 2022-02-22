Изучение презентаций Intel для ISSCC 2022 позволило представителям ресурса HardwareLUXX разобраться в особенностях компоновки серверных процессоров Sapphire Rapids, которые будут выпускаться по технологии Intel 7, ранее относившейся к поколению 10-нм техпроцессов.
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На одной подложке расположатся по два сдвоенных кристалла, площадь каждой секции не превысит 400 кв.мм, но в совокупности она достигнет 1600 кв.мм, которых нельзя было бы достичь в условиях монолитной компоновки. Кристаллы сообщаются между собой при помощи подложки EMIB, для прочих компонентов системы такие процессоры являются условно монолитными с точки зрения организации обмена данными. Каждый кристалл насчитывает от 11 до 12 млрд транзисторов.
Компания Intel также пошла на определённую хитрость, учитывая высокий уровень брака при производстве столь крупных кристаллов. Часть функциональных блоков, относящихся к операциям ввода и вывода, на кристалле неоднократно дублируется. Это позволяет в случае проявления дефектов литографического производства восстановить функционирование до 74% площади кристалла. «Запасные» области кристалла просто не используются в обычных условиях, когда их не поражают дефекты.