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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С января 2019 года почти четверть акций AMD сменила владельцев
Но лидером по величине оборота стали акции NVIDIA.
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Специалисты Goldman Sachs определили список самых активно продаваемых и покупаемых акций на фондовом рынке США, и в период с января 2019 года по настоящее время его возглавили ценные бумаги NVIDIA, коих было куплено на сумму $10,4 млрд. В показателях общей капитализации компании это примерно 4,4% её акций, находящихся в обороте.

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Источник изображения: AMD

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На втором месте расположились акции AMD, коих было куплено на сумму $9,2 млрд. По капитализации она уступает NVIDIA, поэтому сопоставимый оборот акций в удельном выражении составил 23,2%. Получается, что за прошедшие три года почти четверть находящихся в обороте акций AMD сменила своих владельцев. Это вполне закономерно, ведь на протяжении последних двух лет акции AMD показывали впечатляющую динамику и обошли по курсовой стоимости ценные бумаги Intel.

#amd #nvidia #финансы #акции
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