Сроки освоения нового техпроцесса могут сместиться.

Ресурс Tom’s Hardware традиционно использует публикации DigiTimes для обсуждения тем, которые доступны в полном объёме преимущественно подписчикам этого издания. На этот раз в центре внимания оказались слухи о наличии у TSMC проблем с освоением 3-нм техпроцесса в поставленные сроки и с приемлемым уровнем выхода годной продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Как известно, сама компания обещает начать поставки серийных 3-нм изделий во втором полугодии, но выручку от их реализации она зарегистрирует не ранее начала 2023 года. По слухам, TSMC вынуждена была неоднократно выпускать новые ревизии 3-нм изделий, но пока так и не может добиться приемлемого уровня брака. Это ставит под риск сроки освоения 3-нм техпроцесса клиентами компании вроде Apple, AMD и NVIDIA. Последние уже успели перевести TSMC миллиарды долларов в качестве аванса за будущие поставки продукции, и возможная задержка с переходом на 3-нм технологию станет для них неприятным сюрпризом.