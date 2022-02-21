Ресурс Business Korea со ссылкой на данные исследования Bank of Korea сообщает, что в нескольких регионах Китая ситуация с производственной деятельностью не отличается стабильностью из-за принимаемых местными властями мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ресурсы местных предприятий в таких условиях используются нерационально, а перебои в поставках их продукции носят непредсказуемый характер.
реклама
Волна распространения штамма «омикрон» вызвала временную остановку предприятий Samsung, LG Electronics, Volkswagen и Toyota в отдельных регионах Китая. По мнению корейских экспертов, китайские власти в ближайшее время сохранят подход к борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подразумевающий самоизоляцию людей и введение локдаунов.