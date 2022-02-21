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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Локдауны в Китае продолжат негативно влиять на местное производство
И на доступности продукции за пределами Китая это тоже скажется негативно.
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Ресурс Business Korea со ссылкой на данные исследования Bank of Korea сообщает, что в нескольких регионах Китая ситуация с производственной деятельностью не отличается стабильностью из-за принимаемых местными властями мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ресурсы местных предприятий в таких условиях используются нерационально, а перебои в поставках их продукции носят непредсказуемый характер.

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Источник изображения: Toyota

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Волна распространения штамма «омикрон» вызвала временную остановку предприятий Samsung, LG Electronics, Volkswagen и Toyota в отдельных регионах Китая. По мнению корейских экспертов, китайские власти в ближайшее время сохранят подход к борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подразумевающий самоизоляцию людей и введение локдаунов.

#китай #пандемия #китайские производители #локдаун
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Герц
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Я пример привел. Хватит врать, нет таких цен. Если лично ты жишешь в каокй то жопе задрищенске, то это не значит что все так живут. Иди поплачь, и купи что нибудь говеное с китая, успокой себя.
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