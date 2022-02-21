Ресурс DigiTimes по итогам мероприятия Intel для инвесторов взялся обобщить данные о сроках внедрения передовых литографических технологий компаниями TSMC, Samsung и Intel. В этом полугодии важнейшими вехами станет начало массового производства 3-нм изделий компанией Samsung Electronics, а Intel будет готова к выпуску 7-нм изделий, которые теперь скрываются под вывеской техпроцесса Intel 4.
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TSMC не раз уже отмечала, что начнёт массовое производство 3-нм изделий во втором полугодии, но выручку от их реализации сможет получить только в начале 2023 года. Зато в 2025 году будет царить поразительное единодушие: все три компании освоят 2-нм техпроцесс или его аналоги. В случае с Intel это будет технология 18A, которая сразу же будет доступна и сторонним заказчикам.