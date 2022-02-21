Тенденция начнёт крепнуть с 2025 года.

В интервью VentureBeat основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) счёл уместным назвать срок, после которого выручка компании от реализации программного обеспечения автопроизводителям достигнет значимых величин. По его мнению, это произойдёт не ранее 2025 года.

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Делить профильную выручку с партнёрами NVIDIA собирается справедливо – пополам. Если опция автопилота стоит покупателю автомобиля $10 000, то NVIDIA будет претендовать на $5000 с каждой проданной машины, если же доступ к опции реализуется через подписку, то из условных $100 ежемесячного платежа в пользу NVIDIA пойдут $50. Со временем, как убеждён глава компании, автономные транспортные средства станут для NVIDIA одним из крупнейших источников выручки.