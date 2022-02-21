Основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) однозначно высказался в пользу расширения сотрудничества с Arm на недавней квартальной конференции, даже на фоне разочарования по поводу сорвавшейся сделки по приобретению этого британского разработчика процессорных архитектур. В интервью VentureBeat он смог поделиться новыми соображениями на этот счёт.
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По словам генерального директора, NVIDIA в равной степени заинтересована в использовании процессорных архитектур x86, Arm и RISC-V, если речь идёт о разработке собственных процессоров. Весь вопрос заключается в том, какую из них целесообразно использовать в конкретном случае. Как заявил Дженсен Хуан, архитектура RISC-V применяется NVIDIA при проектировании графических процессоров, но про Arm и x86-совместимую архитектуру компания тоже не забывает. Главное, чтобы это было целесообразно.