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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Отныне Intel будет серьёзно относиться к разработке ускорителей вычислений и графики
Как и к инвестициям в производство и техпроцессы.
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Возможно, в свете обсуждения квартальной отчётности и докладов руководства Intel на мероприятии для инвесторов первой годовщине работы Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на посту генерального директора было уделено не так много внимания, но работающий под его началом Раджа Кодури (Raja Koduri) не смог удержаться от обсуждения итогов первого года деятельности Патрика Гелсингера.

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Источник изображения: Twitter, Intel News

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Во-первых, Кодури отметил высокую энергию и скорость преобразований, которые реализуются при Гелсингере. Во-вторых, он высоко оценил готовность нового главы компании вкладывать серьёзные средства в производство и технологии. Он также похвалил стремление создать открытую экосистему, в рамках которых Intel могла бы сотрудничать даже со своими конкурентами. Наконец, отдельного упоминания удостоилось отношение Гелсингера к деятельности Intel по разработке ускорителей вычислений и графики. Отныне, как считает Кодури, этот сегмент рынка не будет обеспечиваться ресурсами по остаточному принципу, а будет даже отнесён к числу приоритетных.

#intel #видеокарты #gpgpu #искусственный интеллект
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