Акции имеет смысл покупать только тем, кто готов запастись терпением.

По данным ресурса MarketWatch, выступление руководства Intel перед аналитиками в конце уходящей недели произвело на последних неоднородное впечатление. Из 40 отслеживающих ценные бумаги компании аналитиков 22 призвали инвесторов сохранить акции Intel в своих портфелях, а оставшиеся поделились поровну в призывах продать или купить эти акции.

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Источник изображения: Intel

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Представители Bernstein, например, заявили чрезмерно оптимистичными собственные прогнозы Intel, которая к 2026 году рассчитывает увеличить выручку до $120 млрд, включая $10 млрд на направлении графических решений. Для инвесторов гораздо важнее то, что отсутствие явного прогресса в ближайшие два года будет способствовать потере компанией рыночных позиций, в особенности в пользу AMD. По мнению аналитиков Jefferies, акции Intel если и вернутся к устойчивому росту, то случится это не ранее чем через год. Сейчас эти ценные бумаги привлекательны только для тех инвесторов, которые готовы долго ждать.