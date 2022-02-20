Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что в ближайшие годы Intel продолжит уступать долю рынка компании AMD
Акции имеет смысл покупать только тем, кто готов запастись терпением.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

По данным ресурса MarketWatch, выступление руководства Intel перед аналитиками в конце уходящей недели произвело на последних неоднородное впечатление. Из 40 отслеживающих ценные бумаги компании аналитиков 22 призвали инвесторов сохранить акции Intel в своих портфелях, а оставшиеся поделились поровну в призывах продать или купить эти акции.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Представители Bernstein, например, заявили чрезмерно оптимистичными собственные прогнозы Intel, которая к 2026 году рассчитывает увеличить выручку до $120 млрд, включая $10 млрд на направлении графических решений. Для инвесторов гораздо важнее то, что отсутствие явного прогресса в ближайшие два года будет способствовать потере компанией рыночных позиций, в особенности в пользу AMD. По мнению аналитиков Jefferies, акции Intel если и вернутся к устойчивому росту, то случится это не ранее чем через год. Сейчас эти ценные бумаги привлекательны только для тех инвесторов, которые готовы долго ждать.

#amd #intel #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По мнению аналитиков, AMD вполне по силам занять до трети рынка процессоров для ПК
Intel назначила нового коммерческого директора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
43
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
47
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
30
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
1
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
7
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
4
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
1

Сейчас обсуждают

Vlad Cladco
07:38
С каких пор если использовать радио глушилку можно "отключить связь в двух муниципалитетах"? И это во Франции. Они что связаны по каналам связи используя технологии как в 80-ых или 90-ых годах на медн...
Во Франции отец семейства решил ограничить детям доступ в соцсети и случайно отключил от интернета весь город
Example
07:37
Рублем тоже подтираться можно - значит буду его покупать
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
None7
07:36
Я тебе про физику и экономику, а ты мне про мечталки. Имбецил. Прочти хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi
Немецкие учёные убеждены, что водородный транспорт на дорогах не приживётся
Example
07:35
Все продали на панике. Бедные майнеры. Без крипты остались
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
Destino
07:33
И кого волна убила?
В Канаде была зарегистрирована рекордная по масштабам волна-убийца
wwr222
07:32
Про разгрузку из любого райцентра: давай я тебе адрес дам и ты мне сюда товар доставишь, идет? Еще раз повторю: такие вещи берут там, где НЕТ магазинов, а поездка в город финансово не оправдана. Сей...
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
Example
07:23
Если ты пользуешься криптой то оплачиваешь комиссией ну или майнер у вас ворует эл - во со счетчика - не знаю что вы имели ввиду А представь сколько ты оплачиваешь за эл-во и зп сотрудников банков. Во...
Украина приняла закон о легализации цифровых валют
fokuslotus
07:21
Надеюсь карточки интол выпустят на продажу раньше, чем выйдет TES6
Флагманская видеокарта Intel Arc Alchemist на тактовой частоте 2,4 ГГц протестирована в OpenCL
OQtagooi
07:18
Скидку можно получить если забираешь со склада. Склад на окраине города куда общественный транспорт не ходит, а такси в один конец 150р. Летом ещё можно прогуляться, но зимой в Норильске погода не рас...
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
Дмитрий Александров
07:18
Круто пытаться воображать из себя эксперта по электрогрузовикам? 😂 Помню до появления легковых тесла "эксперты" тоже самое писали. Никто из водителей не будет ждать долгой зарядки, зарядных станций ...
Немецкие учёные убеждены, что водородный транспорт на дорогах не приживётся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем