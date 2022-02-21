Современные смартфоны чаще всего напоминают безликие прямоугольники, которые умеют выполнять типичные функции и прячутся в типичных чехлах, создавая эффект толпы и лишая владельца индивидуальности. Новый Blackview A95 стал самым красивым мобильным телефоном в линейке и придётся по нраву тем, кто хочет получить мощный, современный, удивительно тонкий и стильный аппарат. Покрытие на тыльной стороне нанесено с использованием процесса ICM и лазерной технологии 3D с глянцевым 8-слойным нанооптическим напылением. На выбор доступны три цвета, включая Aurora Night Black, Summer Ocean Blue и Fantasy Galaxy Rainbow. Blackview A95 понравится фанатам Apple, предлагая отличный пользовательский опыт и гораздо меньшую цену.
Старт продаж состоится 21 февраля. Стоимость по предзаказу составит всего 149.99 доллара, но есть возможность неплохо сэкономить. Так, на странице заказа появится специальный купон на 10 долларов, а вот число тех, кто сможет им воспользоваться, ограничено 1000 наиболее быстрыми пользователями. Одновременно с этим можно активировать промокод магазина Aliexpress «VIEW1500» на 1500 рублей, а итоговая цена новинки опустится ещё ниже. Важно учитывать, что данный купон будет доступен только для тех, кто выберет опцию «Экспресс доставка». Также можно поймать и другие выгодные промокоды в момент запуска 21 февраля.
Ну а теперь перейдём к самому смартфону. Он получил 6.528-дюймовый дисплей с разрешением HD+, обеспечивая качественную картинку и правильную цветопередачу. Толщина новинки составляет всего 8.55 мм, а вес – 195 грамм. Его приятно держать в руке, но куда интереснее использовать в повседневных задачах, ведь благодаря наличию мощного процессора MediaTek Helio P70, Blackview A95 легко справляется с любыми задачами. Количество оперативной памяти LPDDR4X в обычной комплектации составит 8 Гб, а скоростной накопитель здесь имеет объём 128 Гб. Этого будет достаточно для запуска любых приложений и игр, а также хранения сотен часов музыки и тысяч фотографий. При желании можно увеличить объём накопителя до 1 Тб с помощью карт памяти стандарта TF. Всё это значит, что под рукой у вас будет медиаархив с приятными воспоминаниями из прошлого и безграничными возможностями в настоящем.
Основная камера представлена 20 Мп сенсором Sony IMX376. Смартфон способен обеспечить отличное качество съёмки даже при слабом освещении. Одной из особенностей объектива является наличие технологии биннинга пикселей 4 в 1, автоматически повышающей чувствительность на 300% больше, чем на других датчиках. Это открывает огромные возможности для творчества даже ночью, когда большинство владельцев мобильных телефонов оказывается ограничено скудными возможностями своих смартфонов. Ещё лучше Blackview A95 справляется с дневной съёмкой, создавая богатые детализированные изображения. Не обошлось без поддержки современных режимов HDR 2.0, Night Mode 2.0, HDR Video, AI Portrait Bokeh, PortraitColor и AI Beauty.
Ещё никогда разблокировка смартфона не была такой лёгкой, ведь датчик отпечатков пальцев встроен в многофункциональную кнопку питания, что гарантирует мгновенный запуск вашего телефона. Есть также датчик распознавания по лицу, что позволит выбрать наиболее удобный способ разблокировки. Меломанов порадует мощный динамик на 50 МВт, отличающийся хорошим звуком с высокой детализацией и глубиной. Громкость Blackview A95 не позволит пропустить важные звонки даже в шумном городском транспорте или метро.
Аккумулятор на 4380 мАч не только гарантирует длительное время автономной работы, но и способен зарядиться всего за 80 минут от нуля до 100% благодаря быстрой зарядке на 18 Вт. Заявленное время работы: до 6 часов игр, 8 часов просмотра веб-страниц и 25 часов воспроизведения музыки. Изюминкой Blackview A95 стала обновлённая прошивка Doke OS 2.1. Она имеет массу отличий от предыдущих версий и включает не только новые эффекты и жесты, но и наличие продвинутого ИИ. Обязательным для аппаратов подобного уровня стала быстрая скорость отклика и эффективность работы. А вообще новинка получила массу улучшений и уже привычных режимов, включая Cold Room, System Manager, Split Screen, Game Mode и Screenshot 3-finger. Всё это не только облегчает выполнение повседневных задач, но и делает работу со смартфоном приятной и комфортной.