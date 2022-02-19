Обещания светлого, но отдалённого до 2025 года будущего, как можно было предположить, обрушили курс акций Intel на пять с лишним процентов. До середины десятилетия компании предстоит много вкладывать в устранение технологического отставания и реструктуризацию бизнеса, поэтому акционерам попросту не придётся рассчитывать на высокие дивиденды или стабильный рост котировок.
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Как отмечает Reuters, аналитики WestPark Capital выразили свою озабоченность способностью Intel противостоять экспансии AMD на процессорном рынке в ближайшие годы. В серверном сегменте последняя уже увеличила с 2018 года свою долю с 5 до 15%, а в дальнейшем она может увеличиться до 25%. Напомним, что историческим максимумом для AMD является доля серверного рынка в 26%.
В сегменте ПК у Intel тоже не так много шансов на реванш, как считают эксперты. Если сейчас AMD занимает от 18 до 20% рынка, то в дальнейшем её доля может приблизиться к 30%. Специалисты Wedbush также выражают сомнение в способности Intel добиться роста выручки в сегменте ПК на заявленные 2-5% по итогам текущего года. Рынок ПК и без того прилично вырос за последние пару лет, поэтому не самая выгодная для сравнения база сделает прогресс на этом направлении весьма затруднительным с учётом возможности некоторого насыщения рынка.