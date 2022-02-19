Intel на успех рассчитывать не приходится.

Обещания светлого, но отдалённого до 2025 года будущего, как можно было предположить, обрушили курс акций Intel на пять с лишним процентов. До середины десятилетия компании предстоит много вкладывать в устранение технологического отставания и реструктуризацию бизнеса, поэтому акционерам попросту не придётся рассчитывать на высокие дивиденды или стабильный рост котировок.

реклама

Как отмечает Reuters, аналитики WestPark Capital выразили свою озабоченность способностью Intel противостоять экспансии AMD на процессорном рынке в ближайшие годы. В серверном сегменте последняя уже увеличила с 2018 года свою долю с 5 до 15%, а в дальнейшем она может увеличиться до 25%. Напомним, что историческим максимумом для AMD является доля серверного рынка в 26%.

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

В сегменте ПК у Intel тоже не так много шансов на реванш, как считают эксперты. Если сейчас AMD занимает от 18 до 20% рынка, то в дальнейшем её доля может приблизиться к 30%. Специалисты Wedbush также выражают сомнение в способности Intel добиться роста выручки в сегменте ПК на заявленные 2-5% по итогам текущего года. Рынок ПК и без того прилично вырос за последние пару лет, поэтому не самая выгодная для сравнения база сделает прогресс на этом направлении весьма затруднительным с учётом возможности некоторого насыщения рынка.