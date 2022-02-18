Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после мероприятия для инвесторов счёл нужным заявить в интервью Reuters, что ещё до объявления NVIDIA намерений купить Arm в отрасли активно обсуждалась идея формирования консорциума инвесторов для выкупа активов британской компании у японских владельцев в лице SoftBank.
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Напомним, что после развала сделки с NVIDIA корпорация SoftBank оставит себе залог в сумме $1,38 млрд, но одновременно начнёт готовиться к возвращению акций Arm на фондовый рынок. Глава Intel пояснил, что он приветствует подобный сценарий, но при этом не возражает и против покупки доли в капитале Arm, если найдутся единомышленники.
Intel имеет лицензию на использование разработок Arm, но её нельзя считать крупным клиентом британской компании. Гелсингер подчеркнул, что по мере развития контрактного бизнеса Intel будет активнее использовать Arm-архитектуру – соответствующие решения будут комбинироваться с x86-совместимой архитектурой собственной разработки, если того потребуют клиенты компании.