Лишь бы нашлись компаньоны.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после мероприятия для инвесторов счёл нужным заявить в интервью Reuters, что ещё до объявления NVIDIA намерений купить Arm в отрасли активно обсуждалась идея формирования консорциума инвесторов для выкупа активов британской компании у японских владельцев в лице SoftBank.

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Источник изображения: Intel

Напомним, что после развала сделки с NVIDIA корпорация SoftBank оставит себе залог в сумме $1,38 млрд, но одновременно начнёт готовиться к возвращению акций Arm на фондовый рынок. Глава Intel пояснил, что он приветствует подобный сценарий, но при этом не возражает и против покупки доли в капитале Arm, если найдутся единомышленники.

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Intel имеет лицензию на использование разработок Arm, но её нельзя считать крупным клиентом британской компании. Гелсингер подчеркнул, что по мере развития контрактного бизнеса Intel будет активнее использовать Arm-архитектуру – соответствующие решения будут комбинироваться с x86-совместимой архитектурой собственной разработки, если того потребуют клиенты компании.