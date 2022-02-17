Серверные процессоры Grace будут только началом.

Отчитываясь об итогах квартала, руководство NVIDIA пояснило, что развал сделки с Arm вынудит компанию списать на операционные расходы залог в размере $1,36 млрд, который SoftBank оставит себе в качестве неустойки. При этом собственные инициативы NVIDIA по разработке Arm-совместимых процессоров не только не заглохнут, а будут всячески развиваться.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

В первой половине следующего года выйдут на рынок Arm-совместимые процессоры Grace для применения в серверных системах и суперкомпьютерах, и это будет лишь «первая ласточка» в череде подобных анонсов. Мобильные процессоры Orin для сегмента робототехники и автопилота уже производятся, выручка от их поставок достигнет значимых величин со второго фискального квартала текущего года. Имеющаяся у NVIDIA лицензия Arm позволяет ей разрабатывать процессоры на протяжении двадцати лет, поэтому первая из компаний и не думает сворачивать профильную деятельность из-за неудачной сделки.