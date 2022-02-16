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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Торт уместен: AORUS продемонстрировала съедобную материнскую плату
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Сторонники идеи «кондитерского фетишизма» уже не раз повторяли в кулинарных изделиях облик каких-либо компьютерных компонентов, а торговая марка AORUS решила воспроизвести в форме торта одну из своих материнских плат для процессоров AMD Ryzen. Не особо заморачиваясь с его пространственной ориентацией на плате, авторы кулинарного шедевра воспроизвели в съедобном виде одну из материнских плат AORUS.

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Источник изображения: AORUS UK

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По традиции, все элементы выполнены из съедобной мастики и оформлены с помощью пищевых красителей. Вкусовые качества в таких случаях приносятся в жертву форме, но главное предназначение подобных поделок – произвести на аудиторию впечатление при помощи внешнего вида изделия.

#amd #материнские платы #gigabyte #aorus
4
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Сейчас обсуждают

tr4nc3v1b3
12:30
Очень не дурственная мат плата между прочим
Торт уместен: AORUS продемонстрировала съедобную материнскую плату
Саша Смирнов
12:30
Какую нашу? а кто ваши?
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Paxton Fettel
12:29
В этом году шедеврических игр не планируется. Как и в следующем по моему. Так что эти ваши куски текстолита с названием порноактрисы (и с ценой как на порноактрису) могут понадобиться только майнерам.
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12:26
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Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Keks789
12:24
Как после перегрева выглядит ))
Торт уместен: AORUS продемонстрировала съедобную материнскую плату
Игорь Сиерра
12:23
Ну да, по мнению афтара, простую логику надо на ардуине реализовать. Жертва еги однако.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Kasyan
12:22
Особенно Интел со своим костыльм Раптором 8C+16с.
AMD впервые обошла Intel по величине капитализации
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