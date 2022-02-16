Сторонники идеи «кондитерского фетишизма» уже не раз повторяли в кулинарных изделиях облик каких-либо компьютерных компонентов, а торговая марка AORUS решила воспроизвести в форме торта одну из своих материнских плат для процессоров AMD Ryzen. Не особо заморачиваясь с его пространственной ориентацией на плате, авторы кулинарного шедевра воспроизвели в съедобном виде одну из материнских плат AORUS.
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По традиции, все элементы выполнены из съедобной мастики и оформлены с помощью пищевых красителей. Вкусовые качества в таких случаях приносятся в жертву форме, но главное предназначение подобных поделок – произвести на аудиторию впечатление при помощи внешнего вида изделия.