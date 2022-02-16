Как известно, сделка AMD по поглощению Xilinx не потребовала от первой существенных прямых затрат, поскольку компании обменялись акциями, но именно этот шаг позволяет представителям Tom’s Hardware заявить, что по величине капитализации при текущем курсе акций AMD впервые обошла одного из главных соперников – корпорацию Intel.
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Объединённая с Xilinx компания AMD сейчас располагает 1,628 млрд акций, чья текущая рыночная стоимость приблизилась к совокупным $197,75 млрд. Это почти на $51 млн больше, чем капитализация корпорации Intel. Ещё в прошлом году курсовая стоимость акций AMD обогнала соответствующий показатель Intel, а теперь это выразилось и в лидерстве по величине капитализации. Впрочем, если представители руководства Intel успешно выступят на встрече с аналитиками, которая состоится в конце этой недели, то расстановка сил на фондовом рынке ещё может измениться.