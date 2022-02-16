На этой неделе компания NVIDIA опубликует квартальную отчётность, а потому аналитики Piper Sandler заранее сформировали свой прогноз по динамике изменения выручки этого разработчика графических решений. По их мнению, последовательно выручка NVIDIA вырастет на 4,3% или даже больше, а вот в серверном сегменте прирост выручки достигнет 7,5%.
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В текущем году NVIDIA даже может добиться увеличения выручки в серверном сегменте на двузначное количество процентов, поскольку этому способствует рыночная ситуация. Это не отменяет перспектив последовательного роста выручки NVIDIA в игровом сегменте на протяжении ближайших нескольких кварталов, хотя второй календарный квартал традиционно не характеризовался высоким спросом на игровые решения. Бизнес NVIDIA продолжает страдать от дефицита компонентов, но у этой компании больше шансов его успешно преодолеть по сравнению с конкурентами, как считают эксперты. Курс акций NVIDIA вчера вырос почти на 10%, следуя общеотраслевому подъёму.