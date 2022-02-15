Прирост превысил 26%.

Сложно сказать, насколько участники рынка полупроводниковых компонентов увлекаются нумерологией, но выручка отрасли в прошлом году, по данным ассоциации SIA, достигла красивой суммы в $555 млрд. По сравнению с 2020 годом прирост составил 26,2%, и в текущем году динамика сохранит положительный характер. Интересно, что авторы исследования приводят и другую количественную характеристику – в прошлом году было отгружено 1,15 трлн полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

Китай оттянул на себя значительную часть рынка в показателях выручки ($192,5 млрд), но в показателях роста больше всего отличились обе Америки (+27,4%), а Европа оказалась на втором месте с увеличением выручки на 27,3%. Китай уступил им лишь немного, увеличив выручку от реализации полупроводниковых компонентов на 27,1% по сравнению с 2020 годом.

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Аналоговые компоненты увеличили выручку от своей реализации на 33,1% до $74 млрд. В эту сумму вошли и автомобильные микроконтроллеры, коих было продано на $26,4 млрд, что на 34,3% больше итогов 2020 года. Логика и память росли примерно пропорционально, на 30,8 - 30,9% до $154 млрд каждая в показателях выручки. Категория интегральных микросхем, к которой относятся и центральные процессоры, показала умеренный прирост выручки на 15,1% до $80,2 млрд. В совокупности, выручка от реализации компонентов, не связанных с памятью, выросла на 24,5%.