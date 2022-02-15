Чиплеты придут на помощь.

Представитель профильного подразделения Intel Боб Бреннан (Bob Brennan) в своих комментариях ресурсу The Register пояснил, как именно компания будет выстраивать работу с клиентами, желающими использовать x86-совместимые процессоры марки для адаптации их к своим специфическим нуждам. Сама разработка процессоров будет напоминать сборку конструктора из блоков LEGO. Сама Intel позволит клиентам формировать компоновку таких процессоров, оперируя готовыми функциональными блоками.

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Источник изображения: Intel

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Клиенты смогут сочетать при помощи чиплетов разнородные архитектуры: x86, Arm и RISC-V. Компания Intel адаптирует свои средства разработки, и уже сейчас клиентам доступны заказные компоненты, выпускаемые по технологии Intel 16, а в будущем они получат доступ к технологиям Intel 3 и Intel 18A. Все эти процессоры компания Intel будет выпускать на собственных предприятиях.