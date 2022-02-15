Ставшая главой объединённой компании Yahoo! после сделки AMD по поглощению Xilinx Лиза Су (Lisa Su) в своём свежем интервью намекнула на синергетический эффект данного слияния, заявив, что «один плюс один в результате дадут заметно больше трёх». Она также выразила оптимизм по поводу укрепления позиций AMD в телекоммуникационном и серверном сегменте, как и в сфере систем искусственного интеллекта.
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Игровые консоли, по мнению главы AMD, пикового спроса в своём текущем жизненном цикле достигнут в следующем году, поэтому текущий год станет для этого бизнеса периодом роста, как и в большинстве других сфер деятельности компании. В сегменте ПК, например, спрос будет сосредоточен в корпоративном сегменте и верхнем ценовом диапазоне потребительского, как считает Лиза Су.
В сегменте метавселенной глава AMD тоже видит отличные перспективы роста для объединённой компании. Отвечая на вопрос о мировой инфляции, Лиза Су перевела разговор в русло высокого спроса на полупроводниковые компоненты и своих усилий по увеличению объёмов поставок профильной продукции. Вся полупроводниковая отрасль, как отмечает глава компании, сейчас столкнулась с необходимостью серьёзного увеличения инвестиций. На некоторое улучшение ситуации с доступностью чипов она призывает рассчитывать не ранее второй половины текущего года. Со своими клиентами AMD прорабатывает планы поставок не на кварталы, а уже на годы вперёд.