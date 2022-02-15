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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для бизнеса AMD текущий год будет периодом роста, как считает глава компании
Но этот рост потребует пропорциональных инвестиций.
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Ставшая главой объединённой компании Yahoo! после сделки AMD по поглощению Xilinx Лиза Су (Lisa Su) в своём свежем интервью намекнула на синергетический эффект данного слияния, заявив, что «один плюс один в результате дадут заметно больше трёх». Она также выразила оптимизм по поводу укрепления позиций AMD в телекоммуникационном и серверном сегменте, как и в сфере систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Yahoo! Finance

Игровые консоли, по мнению главы AMD, пикового спроса в своём текущем жизненном цикле достигнут в следующем году, поэтому текущий год станет для этого бизнеса периодом роста, как и в большинстве других сфер деятельности компании. В сегменте ПК, например, спрос будет сосредоточен в корпоративном сегменте и верхнем ценовом диапазоне потребительского, как считает Лиза Су.

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В сегменте метавселенной глава AMD тоже видит отличные перспективы роста для объединённой компании. Отвечая на вопрос о мировой инфляции, Лиза Су перевела разговор в русло высокого спроса на полупроводниковые компоненты и своих усилий по увеличению объёмов поставок профильной продукции. Вся полупроводниковая отрасль, как отмечает глава компании, сейчас столкнулась с необходимостью серьёзного увеличения инвестиций. На некоторое улучшение ситуации с доступностью чипов она призывает рассчитывать не ранее второй половины текущего года. Со своими клиентами AMD прорабатывает планы поставок не на кварталы, а уже на годы вперёд.

#amd #лиза су #xilinx
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Retriem
11:49
Автор рот ставишь, что скоро в этой соц сети будут все? Добавлю настоящей инфы к этой статейки: 1 Дуров не имеет никого отношения к этой соц сети. 2 Дуров не имеет никакого отношения к тону. 3 исходны...
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
omoikane
11:49
нет 100 это ты загнул 150-170. Если во все игры.
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
terenty79
11:48
давить этих тараканов, налогами и промышленной ценой за электричество, без промедления и не жалея их. при малейшей попытке хитрожопить или нелегально врезаться, штрафовать и сажать. майнерасты, это вр...
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
qqqq1
11:47
Штрэбух :)
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
Жорiн з Азову
11:46
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
x.7
11:46
Чего еще ждать от компании, которая даже в 2022 году продает 6ядерники по 25к
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
Жорiн з Азову
11:46
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
killa211
11:45
И давно в коробки к материнкам инструкции по сборке пк кладут? Максимум нужна распиновка powerled, и то можно без нее разобраться. А если нет, то на смартфоне увеличивать можно, если ты не знал.
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
Edisson Wolf
11:44
Трильярдов
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
terenty79
11:44
сейчас все дурачки, с голодухи купят, и более никто данный огрызок даже по якобы убыточной цене 199 баксов не будет покупать. амуде зря варюжку разинула.
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
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