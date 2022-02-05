В квартальных и годовых отчётах компаний полупроводникового сектора содержится информация не только об увеличении операционных затрат, но и об изменении численности персонала за отчётный период. Как отмечают сетевые источники, за прошлый год корпорация Intel расширила штат почти на 10% до 121 100 человек. Другими словами, в течение 2021 года компания приняла на работу 10 500 сотрудников.
реклама
У компании AMD прогресс в абсолютном выражении был более скромным – только 2900 человек, зато в относительном выражении прирост составил сразу 23%. По состоянию на декабрь прошлого года в компании работали 15 500 сотрудников. Демонстрируя рекордные темпы увеличения выручки, AMD на данном этапе своего развития может себе позволить расширение штата.