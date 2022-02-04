Австралийские энтузиасты решили своим новым результатом увенчать рейтинг 3DMark2001 SE, получив в указанном тесте 255 008 баллов. Предметом их отдельной гордости является достижение близкого к 4000 баллов результата в тесте Dragothic с низким разрешением.
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Центральный процессор Intel Core i9-12900K в данном случае охлаждался жидким азотом и работал на частоте 7167 МГц при сохранении активности четырёх ядер и четырёх потоков.
Видеокарта GeForce GTX 980 Ti хоть и была оснащена водоблоком, довольствовалась частотами 1216/1317/7204 МГц. Достигнутый этой системой результат в 3DMark2001 SE является лучшим не только среди всех одиночных видеокарт, но и в абсолютном зачёте.