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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K и NVIDIA GeForce GTX 980 Ti обновили рекорд 3DMark2001 SE
Водоблок и жидкий азот чудесным образом уживались в одной системе.
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Австралийские энтузиасты решили своим новым результатом увенчать рейтинг 3DMark2001 SE, получив в указанном тесте 255 008 баллов. Предметом их отдельной гордости является достижение близкого к 4000 баллов результата в тесте Dragothic с низким разрешением.

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Источник изображения: HWBot, TeamAU

Центральный процессор Intel Core i9-12900K в данном случае охлаждался жидким азотом и работал на частоте 7167 МГц при сохранении активности четырёх ядер и четырёх потоков.

Источник изображения: HWBot, TeamAU

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Видеокарта GeForce GTX 980 Ti хоть и была оснащена водоблоком, довольствовалась частотами 1216/1317/7204 МГц. Достигнутый этой системой результат в 3DMark2001 SE является лучшим не только среди всех одиночных видеокарт, но и в абсолютном зачёте.

#экстремальный разгон #geforce gtx 980 ti #alder lake-s #core i9-12900k #3dmark2001 se
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