Стоило одному инсайдеру заявить, что семейство видеокарт AMD Radeon RX 6000 XT масштабно обновится к середине года за счёт перехода на использование более быстрых микросхем памяти типа GDDR6, как coreteks со своей страницы в Twitter поведал традиционно «двухкомпонентную» противоречивую новость.
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С одной стороны, этот источник сообщил, что Radeon RX 6950 XT появится уже в середине апреля. Плохая же новость заключается в том, что о намерениях AMD выпускать Radeon RX 6850 XT и ей подобные видеокарты более низкого статуса этому источнику ничего неизвестно. Другими словами, всё может ограничиться обновлением старшей модели в семействе, и это имеет определённый смысл, ибо к концу года может появиться полноценное семейство Radeon RX 7000 с архитектурой RDNA 3.