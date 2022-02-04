В годовом отчёте AMD по форме 10-K компания вынуждена рассказывать о рисках, с которыми сталкивается в ходе осуществления своей деятельности, поэтому документ позволяет понять, от кого из крупных клиентов выручка зависит сильнее всего. За условный рубеж взяты 10% от выручки в отчётном периоде, и его в прошлом году преодолели только два крупных клиента. Первый определял 14% совокупной выручки AMD и получал продукцию, относящуюся к сегменту серверных и заказных решений. По сути, это позволяет выявить в таинственном клиенте одного из производителей игровых консолей, поскольку они традиционно фигурируют в данном качестве.
реклама
Зато второй крупнейший клиент AMD, от которого зависели 11% совокупной выручки, к игровым консолям никакого отношения не имеет – он получал продукцию в сегменте клиентских процессоров и графических решений. Скорее всего, в этой роли выступил один из крупных производителей готовых компьютеров типа того же Dell, благо цены на комплектующие выросли, и его доля в выручке смогла преодолеть 10-процентный рубеж.
Ну, а выявить консольного клиента AMD тоже достаточно просто. По имеющейся статистике, игровые консоли Sony PlayStation 5 с момента своего выхода на рынок продавались примерно в полтора раза активнее прямых конкурентов Microsoft, поэтому наверняка именно Sony определяла 14% выручки AMD в прошлом году, ведь вряд ли компоненты для Xbox актуального поколения существенно дороже. К сожалению, из-за дефицита чипов Sony не сможет выпустить по итогам текущего фискального года желаемое количество игровых консолей.