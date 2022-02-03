Radeon RX 6500 XT пока успешно противостоит GeForce GTX 1650.

Вскоре после январской презентации новых графических решений Radeon RX 6000 на основе 6-нм чипа Navi 24 компания AMD начала упоминать их в сравнительных таблицах на своём сайте, но настольные видеокарты Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 прописались в маркетинговых пособиях компании относительно недавно. При этом беглый взгляд на одну из таких таблиц пока не имеет возможности зацепиться за GeForce GTX 3050, поскольку этой видеокарты в документации AMD пока нет.

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Источник изображения: AMD

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В качестве соперника Radeon RX 6500 XT в настольном сегменте выступает GeForce GTX 1650, а Radeon RX 6400 предстоит конкурировать с GeForce GTX 1050 Ti. Кстати, звёздочка рядом с обозначением Radeon RX 6400 напоминает о том, что данное графическое решение будет доступно для покупки только в составе готовых компьютеров определённых марок. Наверняка пройдёт не так уж много времени, прежде чем GeForce RTX 3050 появится в маркетинговых материалах AMD.