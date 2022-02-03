Прогноз по выручке компании на этом фоне повышен.

Немецкий производитель полупроводниковых компонентов Infineon, как поясняет Reuters, нашёл основания для повышения прогноза по годовой выручке с 12,7 до 13 млрд евро. Рост не такой большой, но итоговая сумма с запасом перекроет достижение 2021 года, которое выражалось в получении компанией выручки в размере 11,06 млрд евро.

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Источник изображения: Reuters

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По словам представителей компании, спрос значительно превышает предложение, и такое положение дел сохранится до конца текущего календарного года – по крайней мере, в некоторых сегментах рынка, на которых представлена продукция Infineon. Высокий спрос на компоненты марки определяется тенденцией к цифровизации экономики и переходу на использование электромобилей. Последний сегмент для бизнеса компании тоже очень важен.