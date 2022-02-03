Вслед за Sony японская компания Nintendo, как поясняет Reuters, была вынуждена снизить прогноз по количеству проданных в уходящем фискальному году игровых консолей Switch. С апреля прошлого года по март текущего компания рассчитывает выпустить лишь 23 млн устройств этой серии, на миллион меньше, чем планировалось изначально.
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С апреля по декабрь прошлого года Nintendo смогла продать 18,95 млн консолей семейства Switch, из них 3,2 млн пришлись на долю версии Lite. За аналогичный период 2020 года компания смогла реализовать 24,1 млн консолей Switch, поэтому 2021 год продемонстрировал снижение объёмов поставок. В любом случае, за всё время своего присутствия на рынке консоль смогла разойтись тиражом более 100 млн экземпляров, превзойдя свою предшественницу в лице Wii. Версия консоли с OLED-дисплеем, которая вышла лишь в ноябре, к концу декабря успела разойтись тиражом 3,99 млн экземпляров.