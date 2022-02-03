Проблемы сохранятся на протяжении всего календарного года.

Попытки корпорации Sony диверсифицировать свой бизнес всё равно привели к тому, что сейчас её выручка примерно на четверть зависит от игрового подразделения, а оно разочаровало инвесторов своими заявлениями о необходимости сократить программу выпуска PlayStation 5 на текущий фискальный год на 3 млн экземпляров.

реклама

Источник изображения: Sony

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Акции Sony начали торги в Токио со снижения курса на 8,6%. Инвесторов даже не утешили хорошие финансовые результаты подразделений, отвечающих за кинопроизводство и выпуск датчиков изображений для смартфонов. Негативную динамику котировок акций компаний технологического сектора сегодня также обусловили не самые впечатляющие финансовые результаты компании Meta, ранее известной под обозначением Facebook.