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Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Sony подешевели на 8,6% из-за откровений компании о дефиците консолей
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Попытки корпорации Sony диверсифицировать свой бизнес всё равно привели к тому, что сейчас её выручка примерно на четверть зависит от игрового подразделения, а оно разочаровало инвесторов своими заявлениями о необходимости сократить программу выпуска PlayStation 5 на текущий фискальный год на 3 млн экземпляров.

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Источник изображения: Sony

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Акции Sony начали торги в Токио со снижения курса на 8,6%. Инвесторов даже не утешили хорошие финансовые результаты подразделений, отвечающих за кинопроизводство и выпуск датчиков изображений для смартфонов. Негативную динамику котировок акций компаний технологического сектора сегодня также обусловили не самые впечатляющие финансовые результаты компании Meta, ранее известной под обозначением Facebook.

#аналитика #sony #playstation 5 #игровые консоли #акции
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