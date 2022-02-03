Почти как Intel.

Пока вызревает форма 10-K годового отчёта AMD, имеет смысл обратиться к комментариям аналитиков относительно перспектив дальнейшего роста курсовой стоимости акций этой компании. Представители Jefferies, например, полны уверенности, что он вырастет с нынешних $123 до $155, а доля выручки от реализации серверных компонентов к середине текущего года вырастет с 24 до 31%.

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Источник изображения: AMD

По сути, это приблизит AMD в данном отношении к компании Intel, которая в ближайшие кварталы будет в серверном сегменте получать не более 37% своей выручки. Конечно, в абсолютном выражении последняя сумма будет выше, чем у AMD, но данная пропорция хотя бы будет характеризовать степень зависимости бизнеса компании от серверного рынка.

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Аналитики Susquehanna Financial, кстати, подняли прогноз по курсу акций AMD до $180, а заодно заявили, что тесные связи компании с TSMC позволят после поглощения Xilinx увеличить объёмы производства одноимённых программируемых матриц. Пока они ограничены имеющимися у TSMC квотами на обслуживание тех или иных клиентов, и если AMD явно относится к числу привилегированных партнёров, то Xilinx этим похвастать не может.