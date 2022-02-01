Праздничная неделя пока ещё не полностью парализовала работу тайваньского сайта DigiTimes, поэтому он со ссылкой на японские СМИ сообщает, что строящееся в Японии предприятие TSMC будет выпускать не только датчики изображения Sony и автомобильные компоненты той же марки, но и чипы для систем автопилота транспортных средств марки Toyota.
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В целом, как поясняет источник, к 2024 году на территории Японии начнут работу сразу несколько новых предприятий полупроводниковой отрасли. На получение правительственных субсидий рассчитывает американская компания Micron Technology, которая намеревается расширить объёмы производства микросхем оперативной памяти в районе Хиросимы. Kioxia в 2023 году намеревается запустить производство твердотельной памяти на новом предприятии в Китаками, а Sony уже начала расширять производство датчиков изображения в префектуре Нагасаки.