И местная полупроводниковая отрасль в целом настроена расширять производственные мощности.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Праздничная неделя пока ещё не полностью парализовала работу тайваньского сайта DigiTimes, поэтому он со ссылкой на японские СМИ сообщает, что строящееся в Японии предприятие TSMC будет выпускать не только датчики изображения Sony и автомобильные компоненты той же марки, но и чипы для систем автопилота транспортных средств марки Toyota.

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Источник изображения: Toyota

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В целом, как поясняет источник, к 2024 году на территории Японии начнут работу сразу несколько новых предприятий полупроводниковой отрасли. На получение правительственных субсидий рассчитывает американская компания Micron Technology, которая намеревается расширить объёмы производства микросхем оперативной памяти в районе Хиросимы. Kioxia в 2023 году намеревается запустить производство твердотельной памяти на новом предприятии в Китаками, а Sony уже начала расширять производство датчиков изображения в префектуре Нагасаки.