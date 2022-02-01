И покорил рубеж в 40 тысяч баллов 3DMark Fire Strike Extreme.

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Греческому энтузиасту OGS удалось обновить рекорд 3DMark Fire Strike Extreme для одиночных видеокарт, попутно добившись интересного результата в экстремальном разгоне Radeon RX 6900 XT. При помощи жидкого азота частоты видеокарты удалось повысить до 3305/19152 МГц, и редкий экземпляр видеокарты подобным достижением способен похвастать.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Серийный экземпляр процессора Intel Core i9-12900K при этом работал на частоте 6.9 ГГц, тоже охлаждаясь жидким азотом. В указанном режиме он сохранял активность как 16 ядер (8 + 8), так и 24 потоков (16 + 8). Тест 3DMark Fire Strike Extreme данной комбинации компонентов удалось пройти с результатом 40 304 балла. Впервые в этой категории был преодолён рубеж в 40 тысяч баллов.