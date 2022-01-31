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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD и NVIDIA стремительно сокращают отставание от Intel по величине выручки
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Компанию Intel не так просто называют «процессорным гигантом». Она не только занимает доминирующее положение на мировом рынке x86-совместимых процессоров, но и долгое время по величине выручки считалась крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мире, пока её окончательно не сместила с этой позиции компания Samsung Electronics.

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Представители сайта 3DCenter призвали общественность обратить внимание на тот факт, что в последние годы AMD и NVIDIA гораздо активнее увеличивают выручку по сравнению с компанией Intel.

Источник изображения: 3DCenter

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Если в 2019 году Intel выручила в четыре раза больше, чем AMD и NVIDIA вместе взятые, то в прошлом году эта разница уже должна была сократиться до двукратной. Компания AMD свой годовой отчёт опубликует на этой неделе. Прошлый год позволил ей, по предварительным данным, войти в десятку крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов по размеру выручки.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы
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Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
10:18
Феня дурачок но проведи хотя бы раз за все эти годы тест всего 2-х процев с одной видюхой. А то из-за того что ты полный НОЛЬ в железе ты постоянно рисуешь бред, где видюха и проц это одно и тоже.
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Роман
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overandover
10:15
Тогда непонятно, зачем это надо. Дрочь какой-то
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ACDCOVER
10:14
Эти ребята уже сидят на АМД. Вчерашние Хейтеры = сегодняшние фанаты. 😁
AMD и NVIDIA стремительно сокращают отрыв от Intel по величине выручки
Serezhka
10:11
Ну вот что ты несёшь? Достать было сложно только редкие радиодетали, а в основном всё было в наличии за копейки. Мой отец по образованию радиоинженер, он сам занимался радиогубительством и меня с малы...
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wolfire
10:11
всеравно буду покупать только амуде
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Дмитрий Михайлов
10:10
у меня был вектор 06ц, я даже программил под него - весьма достойная машинка была
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Chingizid
10:08
Скорость выросла в 2 раза, задержки выросли в 5 раз, прям рост на лицо)
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НиколайНикифоров
10:06
Спасибо за подробную и развернутую информацию.
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
Миха81
10:06
обычно при кризисе перепроизводства алигархи увсех стран устраиват заварушки (войны или пандемии) что сейчас и происходит на земле
К 2025 году полупроводниковая отрасль может столкнуться с перепроизводством
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