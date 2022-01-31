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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD и NVIDIA стремительно сокращают отрыв от Intel по величине выручки
Всего за пару лет – в разы.
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Компанию Intel не так просто называют «процессорным гигантом». Она не только занимает доминирующее положение на мировом рынке x86-совместимых процессоров, но и долгое время по величине выручки считалась крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мире, пока её окончательно не сместила с этой позиции компания Samsung Electronics.

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Представители сайта 3DCenter призвали общественность обратить внимание на тот факт, что в последние годы AMD и NVIDIA гораздо активнее увеличивают выручку по сравнению с компанией Intel.

Источник изображения: 3DCenter

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Если в 2019 году Intel выручила в четыре раза больше, чем AMD и NVIDIA вместе взятые, то в прошлом году эта разница уже должна была сократиться до двукратной. Компания AMD свой годовой отчёт опубликует на этой неделе. Прошлый год позволил ей, по предварительным данным, войти в десятку крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов по размеру выручки.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы
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