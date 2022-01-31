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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Radeon RX 6900 XT обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme на частотах 3199/19040 МГц
При помощи процессора Intel Core i9-12900K и жидкого азота.
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Южнокорейский энтузиаст biso biso воспользовался сочетанием видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT и центрального процессора Intel Core i9-12900K для обновления рекорда 3DMark Fire Strike Extreme среди одиночных видеокарт. Примечательно, что серийный экземпляр процессора Core i9-12900K смог сохранить стабильность на частоте 7027 МГц при активности всех 16 (8+8) ядер и 24 потоков. Он охлаждался жидким азотом.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Видеокарта Radeon RX 6900 XT марки XFX была при помощи жидкого азота разогнана до 3199/19040 МГц, а в основе тестового стенда лежала достаточно редкая материнская плата EVGA Z690 Dark K|ngp|n. В совокупности это позволило набрать 39 515 баллов в тесте 3DMark Fire Strike Extreme и занять первое место среди одиночных видеокарт.

#экстремальный разгон #radeon rx 6900 xt #core i9-12900k #fire strike extreme
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AMD Radeon RX 6900 XT обновил рекорд 3DMark Fire Strike Extreme на частотах 3199/19040 МГц
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