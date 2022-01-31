При помощи процессора Intel Core i9-12900K и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 Ti.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Шведский энтузиаст Rauf продолжает находить достойное применение видеокарте NVIDIA GeForce GTX 980 Ti в современных условиях, объединяя её в одной системе с центральным процессором Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S. Понятно, что в такой связке «первую скрипку» играет именно центральный процессор, его частоту при помощи жидкого азота в данном случае удалось повысить до 7143 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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На этой частоте процессор сохранил активность четырёх ядер и четырёх потоков. Сама видеокарта GeForce GTX 980 Ti ограничивалась штатной системой воздушного охлаждения и частотами 1260/1361/8100 МГц. Этого хватило, чтобы набрать 253 975 баллов в 3DMark2001 SE и занять первое место в абсолютном рейтинге.