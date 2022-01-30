Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продажи 10-дюймовой версии Apple iPad упали сильнее всего
Это не помешало компании остаться лидером рынка планшетов.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Компания Apple уже отмечала в конце уходящей недели, что её выручка от реализации планшетных компьютеров в четвёртом квартале сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что по данным Strategy Analytics, это не помешало ей остаться лидером планшетного рынка с 14,6 млн реализованных устройств данного типа. Доля Apple на рынке планшетов составила 31%, хотя в количественном выражении объёмы поставок и сократились на 21%.

реклама

Источник изображения: Apple

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В собственном отчёте по форме 10-Q компания поясняет, что сильнее всего сократились поставки 10-дюймовых версий iPad. Пожертвовать этим сегментом рынка Apple вынуждена была из-за дефицита компонентов, поскольку все доступные запасы направлялись на производство смартфонов iPhone, которые за квартал увеличили выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сокращение выручки от реализации планшетов в целом по рынку обусловлено ещё и тем, что в позапрошлом году их покупали активнее на фоне первых кварталов пандемии.

#аналитика #apple #финансы #ipad #планшетные компьютеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple тратит на исследования и разработки не более 5% своей выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
58
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
89
TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
18
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
50
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
27
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Илья Иванов
08:49
Очень большая разница между 1080р и 1440p на 49дюймовом экране. Я брал именно 3070 для этого. 3 и 4к не тянет, но 2,5к, оно же QHD, это уже здорово.
NVIDIA выпустила новую видеокарту за $40 – бюджетная GeForce GT 1010 с производительностью iGPU
xMindx
08:38
Вот я об этом и написал выше. Чукча не читатель ))) Чукча лучше напишет.
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
Profit
08:38
не катит, тогда уже Stalker2: ep1 \ ep2. Вот, тогда ясная пасхалОЧКА . А то 3тих частей дохрена и больше, а эпизодов - раз-два и обчелся
Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
xMindx
08:37
Ты думаешь, у найсхеша дела будут идти хорошо, когда эфир уйдет на пос? Они тоже ускорятся. Ты не понимаешь масштабов, походу и в майнинге не разбираешься.
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
redneck_prm
08:32
В применении <<Для компа вполне хватит>> AB микрухи достаточно прохладные. На самоделке на аналоге tda2030 комплексовал насчет небольшого радиатора, но как ни гонял на советских полочниках на громкос...
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
Влад Gray
08:32
У меня почти среднестатистический. 4 ядра i5 2500k@4300, 1660s. Камня не хватает уже, не катострафически, но на fhd кругом в нем затыки. В играх типа рдр2, асассинов на высоких настройках 40 ФПС в гор...
Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
Айрат Муслихов
08:19
Есть в ваших словах зерно истины, но чтобы так сделать нужно обладать кучей свободного времени, нервов и везения. Но ради чего? Чтобы на мониторе видеть одинаковые фпс? А если ещё и играете не часто?)
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
cpuworld
08:18
сонительные, это видюхи с али ужаренные в усмерть. а вот такие квадры и после подешевления карт будут столько же стоить и их будут брать для рабочих задач.
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
Леди Яга
08:03
Матерый враль снова вывешивает картинки с непонятными полосочками. Видимо слава феникса ему спать не дает
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
Groove75
08:02
Смотрю все авито забито челленджем по 3050. Правильно ребята, обломаем барыг из магазинов. По двадцатке на карту накидывают. Совсем охренели
Стоит ли менять видеокарту спустя 6 лет после покупки – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1070 от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем