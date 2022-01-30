Это не помешало компании остаться лидером рынка планшетов.

Компания Apple уже отмечала в конце уходящей недели, что её выручка от реализации планшетных компьютеров в четвёртом квартале сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что по данным Strategy Analytics, это не помешало ей остаться лидером планшетного рынка с 14,6 млн реализованных устройств данного типа. Доля Apple на рынке планшетов составила 31%, хотя в количественном выражении объёмы поставок и сократились на 21%.

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Источник изображения: Apple

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В собственном отчёте по форме 10-Q компания поясняет, что сильнее всего сократились поставки 10-дюймовых версий iPad. Пожертвовать этим сегментом рынка Apple вынуждена была из-за дефицита компонентов, поскольку все доступные запасы направлялись на производство смартфонов iPhone, которые за квартал увеличили выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сокращение выручки от реализации планшетов в целом по рынку обусловлено ещё и тем, что в позапрошлом году их покупали активнее на фоне первых кварталов пандемии.