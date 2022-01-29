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Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские власти предложат свою программу субсидирования полупроводниковой отрасли к 8 февраля
Денег будет потрачено не меньше, чем в США.
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Власти США предложили выделить в ближайшие пять лет до $52 млрд на стимулирование развития отечественной полупроводниковой отрасли, и европейские коллеги не хотят от них отставать, как сообщает Bloomberg. Уже к 8 февраля будет опубликован предварительный перечень стимулирующих мер, которые позволят к концу десятилетия увеличить объёмы производства полупроводниковых компонентов на территории Европы в четыре раза, и занять до 20% на мировом рынке в сегменте передовых техпроцессов.

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Источник изображения: SCMP

По данным источника, европейские власти заинтересованы в получении определённых гарантий от субсидируемых компаний. Бюджет финансирования отрасли они собираются формировать за счёт урезания других экономических программ в регионе, но несколько десятков миллиардов евро набрать планируют, чтобы не уступать американцам, по крайней мере.

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Получатели субсидий должны будут гарантировать европейским властям предоставление информации о величине складских запасов и объёмах производства чипов, а также в случае необходимости концентрироваться на указываемых правительством направлениях деятельности в ущерб всем иным интересам. Наконец, субсидируемые предприятия будут работать в более жёстких условиях контроля с точки зрения экспортного контроля – их продукция не должна будет попасть в руки геополитических конкурентов европейских стран.

#финансы #полупроводники #европа
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