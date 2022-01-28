По информации Bloomberg, японской корпорации Toyota Motor дефицит полупроводниковых компонентов хоть и мешает производить запланированное количество автомобилей, но позволяет уже второй год подряд удерживать лидерство на мировом рынке. По итогам 2021 года Toyota продала 10,5 млн машин, что на 10% больше результата первого года пандемии.
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Конкурирующий концерн Volkswagen, напротив, сократил объёмы продаж на 5% до 8,88 млн штук, дополнительно увеличив отставание от Toyota, которое теперь измеряется более чем полутора миллионами автомобилей. Географическая конъюнктура тоже помогла японскому гиганту, поскольку на рынке стран Азии и в США её позиции сильны, а в Европе она реализует не более 10% своей продукции. Volkswagen же на треть зависит от рынка Европы, а он в последнее время демонстрировал удручающую динамику.